Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ağustos 2024 13:09
2024&2025 emeklilik

Arkadaşlar son günlerdeki bir haberde 2024 yılından sonra emekli olanların maaşları 3/1 oranında düşecek deniliyor, buna EGM personelide dahilmi 2025 emeklilik için planlayan birisi bu yıl emekliye ayrılması daha doğrumu olur bilgisi olan varsa lütfen yorum atsin


datemov174
Aday Memur
10 Ağustos 2024 13:36
dayı emekli olacak yaşa gelmişsin ama sorduğun soru 3 aylık polis memuru gibi
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