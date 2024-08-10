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Editörler : Radore



Editör
10 Ağustos 2024 13:22
Oyuncu bilgisayarı önerisi

benim düşüncem tabi çok iyi olmasada yinede güzel bir şekilde iş görür

intel® alder lake core? i5-12450h 8c/12t; 12mb l3; e-core max 3.30ghz p-core max 4.40ghz; 45w

nvidia® geforce® rtx4060 ti max-performance 6gb gddr6 96-bit dx12

15,6" fhd 1920x1080 144hz ips mat led ekran

32gb (2x16gb) ddr4 1.2v 3200mhz sodimm

1tb m.2 ssd pcie 4.0 x4

freedos (i&#775;şletim sistemi bulunmamaktadır.

2 adet disk desteği (2x m.2 ssd)

rgb tek bölge aydınlatmalı klavye

aydınlatma klavye önemlidir gece ve gündüz işe yarar mutlaka onu alın.

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