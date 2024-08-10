Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Radore



Editör
10 Ağustos 2024 13:30
En iyi 7 antivirüs programı

Bitdefender Internet Security

Norton 360 Life Lock

ESET Internet Security

ESET Internet Security

McAfee Total Protection

AVG Internet Security

Avast Free Antivirus

Kaspersky Lab.

aradaki karşılaştırmayı size bırakıyorum yani hepsi güzel ve dahasıda elbette var

yinede göz atın derim

Çok Yazılan Konular

Sözlük

serinhisar 1 roblox 3 tatil fotoğrafı 2 muz 1 ölü toprağı 1 harisa 1 manyak dedektörü asılsın 1 tatile gitmek 1 canı sıkılmak 1 ladikli ahmet hüdai hazretleri 1

Son Haberler

Türkiye'den Brezilya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajıAK Parti, 23'üncü yaşını "sade ve etkili" bir programla kutlayacakGaziantep'te tonlarca bozulmuş ve etiketsiz ürün imha edildiAydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandıBorsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?