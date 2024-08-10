Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ağustos 2024 14:29
Başka ilde aile birliği.

Tercih sırasında bu seçenekle ilgili yorumunuz nedir. Başka ilde birleşmeyi tercih ediyorum veya etmiyorum. MEB diğer bakanlıklarla bunun koordinasyonunu sağlayabilir mi yoksa olan karı koca MEB personeline mi olacak

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