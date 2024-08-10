Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ağustos 2024 14:34
İl içi resen görevlendirme

Arkadaşlar, henüz 3 aydır atandigim hastaneden görevlendirme ile il sağlığa gönderildim 20 günlük. Bu görevlendirmenin uzatilacagini soylediler. Mevzuata göre en fazla 2 ay oldugu yazıyor. Beni orada tutmaya hakları var mı? Bilen biri aydınlatabilir mi &#128591;

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