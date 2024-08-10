Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen



Editör
10 Ağustos 2024 14:40
Yeşil fındık

Yeri burası değil gibi ama oluversin bus eferlikte

Yeşil Fındık satan varsa iletişim kurabilir mi selamlar.


EpHeSus77
Memur
10 Ağustos 2024 15:00

benimde canım çekti, olsada yesek

Toplam 1 mesaj

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