Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ağustos 2024 14:43
10.yil bitti mesleğe elveda

Selamlar 10 yıldır polis memuruyum tayinim İstanbul'a çıktı 2 dairem bir aracım var Allah olmayana daha çok versin hepsi alın terimdir eşimde çalışıyor mesleği bırakmaya karar verdim tecrübeli abilerim kardeşlerim sizce birakayimmi yoksa İstanbul'a geleyimmi değerli yorumlarınız bekliyorum


Dybkr
Aday Memur
10 Ağustos 2024 14:44

2de cocugum var


Tengri01
Aday Memur
10 Ağustos 2024 14:45
tamamen karar senin. birikimim ve hayatımı idame ettirecek durumum var diyorsan çekilecek çile değil. özellikle İstanbul.
Dybkr, 1 saat önce

2de cocugum var


hallice
Aday Memur
10 Ağustos 2024 15:37

İstanbul'a git bir gör çalış dene sürece göre kararını ver

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerBirimde görevli amiri şikayet etmek istiyorumDikkat, paranızı bankalardan çekinJandarma ve Polis maaşları eşitlensinGizli tanık Albatros dosyasından açığa alınanlarTrafik sigortalarının yüksek olmasıİcralık polisler2. şark söz verildiği gibi kalkacak mı?Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı1 Temmuz'da resen ilişik kesme

Sözlük

ölü toprağı 1 btk'nın türkiyede intagramı yasaklaması 5 canı sıkılmak 1 güne bir söz bırak 1 ceviz 3 yeminimi bozdum ulen 1 uludağ soda 1 ustasından hastasına 1 pavlonya ağacı 2 mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 2

Son Haberler

Maddi kriz yüzünden Lig'den çekildilerBelediye başkanının şoförü restoranda öldürüldüAmbulans ile tanker çarpıştı: 3 sağlıkçı yaralıBoşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdüMalatya'da parti ilçe başkanı akrabasını öldürdü

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?