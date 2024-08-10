Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ağustos 2024 14:43
Meslekte 10.yıl bitti, elveda

Selamlar 10 yıldır polis memuruyum tayinim İstanbul'a çıktı 2 dairem bir aracım var Allah olmayana daha çok versin hepsi alın terimdir eşimde çalışıyor mesleği bırakmaya karar verdim tecrübeli abilerim kardeşlerim sizce birakayimmi yoksa İstanbul'a geleyimmi değerli yorumlarınız bekliyorum


Dybkr
Aday Memur
10 Ağustos 2024 14:44

2de cocugum var


Tengri01
Aday Memur
10 Ağustos 2024 14:45
tamamen karar senin. birikimim ve hayatımı idame ettirecek durumum var diyorsan çekilecek çile değil. özellikle İstanbul.
Dybkr, 5 saat önce

2de cocugum var


hallice
Aday Memur
10 Ağustos 2024 15:37

İstanbul'a git bir gör çalış dene sürece göre kararını ver


kosovaliii
Şube Müdürü
10 Ağustos 2024 17:12

Mesleği bırakmaya karar verdim yazmışsın sonra sizce bırakayım mı İstanbul A gideyim mi demişsin. Sen önce kendi içinde karar ver sonra bize sor. Sana şimdi bırak desek bizim dememizle bırakacak mısın. Bende istanbuldan şarka geldim bu sene. 2 evim arabam var demişsin . Seni zorlayacak olan şey maddiyat değil zaten. İstanbul da yaşamak da çalışmak da zordur.


Muro24246666
Aday Memur
10 Ağustos 2024 17:50
sen karar vermemişsin ki , ve tanımadığım halde kimsin bilmem ama sen bu kafayla bu düşünceyle bırakamazsın

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
10 Ağustos 2024 18:05
git başla ortamı gör, muhabbet olsun diye git işe, tadını çıkar. en azından minnetin olmadan takılırsın

Kırmızı Hap
Aday Memur
10 Ağustos 2024 18:38

Güle güle


Han.demirhan
Aday Memur
10 Ağustos 2024 18:49

Benim de ist a çıktı brn de bırakma arefesindeyim..İst u çekecek enerjim yok...Zaten 10 yıl çalışıp geldim sarka

Dybkr, 5 saat önce

2de cocugum var


datemov174
Aday Memur
10 Ağustos 2024 18:56
yıllarca köylerde çalışarak yatmaya alıştın tabi. millet İstanbul'da 20 30bin kira verirken sen 1000 TL kira ile köşeyi dönmüşsün. eminim memurlar net e ilk paylaşımındır bu

85200258
Genel Müdür
10 Ağustos 2024 19:09
köpek kulübesi mi kiraliyorsun? Türkiye'nin hiçbir yerinde ucuz ev kalmadı. ilçeler bile 10 binlere ulaştı. İstanbul da çalışmak zor , ancak avantajlarini hiç yazan görmedim. Aradığın okulu , hastaneyi, spor salonlarini , sosyallesecegin herşeyi buluyorsunuz. Kira da diyorsun ki Çorumla aynı olsun. Aynı olmaz , ancak dedigin gibi bir fark da yok. Anadolu da ,10-15 aralığı İstanbul'da 15-25 aralığı.
datemov174, 53 dk. önce
yıllarca köylerde çalışarak yatmaya alıştın tabi. millet İstanbul'da 20 30bin kira verirken sen 1000 TL kira ile köşeyi dönmüşsün. eminim memurlar net e ilk paylaşımındır bu

sagami
Daire Başkanı
10 Ağustos 2024 19:22

Memleketin istanbula uzaksa birak

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