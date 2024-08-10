Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ağustos 2024 14:57
İl dışına her yer açıkken İl içine sadece mazeretin olduğu ilçenin açılması.

Mazeret tayinlerindeki saçma durum. İl dışından başvuru yapana tüm açık kadrolar görünürken il içindekine sadece mazeret ilçesi açılıyor siz 150 km uzakta olabilirsiniz ama eşinizin 3 km yakınındaki ilçeyi tercih edemiyorsunuz uzun yıllar boyunca hergün yüzlerce km yol gitmeniz bekleniyor ama sizin başvuru yapamadığınız yere il dışından gelecek olan mazereti o ilçede olmasa bile başvuru yapabiliyor. Öncelik uzun süredir aile birliğini sağlayamayana verilmeliyken hiç sıkıntı çekmemiş olanlar öncelikli oluyor. mantıken il içindeki bir kişinin yer değiştirmesi ilin kontenjanınını değiştirmeyeceği için ondan boşalacak yere il dışındaki gelebilir.


Ayşegül2320
Aday Memur
10 Ağustos 2024 15:14

İl içindekinin mazereti kismi olarak ortadan kalkmış günlük gidip gelebiliyor ama il dışındaki il içine giremezsen mazereti ortadan kalkmamış oluyor


Kitap Dünyası
Şef
10 Ağustos 2024 15:35

Bari il ve ilçe emirleri verilse


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
10 Ağustos 2024 15:46

mazeret atamasını diğer öğretmenleri ve okulları mağdur edecek şekilde suistimal edenlere yönelik bir önlem alınmaya çalışıldı ama ülke coğrafyasında böyle bi çeşitlilik söz konusuyken başka mağduriyetler oluşabiliyor

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