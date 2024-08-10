Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ağustos 2024 14:59
Aile Birliği Mazeret Tayini Tercih Usulleri Bilgi Talebi.
Öncelikle herkese hayırlı olsun. En kısa sürede aile birliğimizin oluşmasını temenni ederim. İlk defa eş durumu yazacağımız için pek hakim değilim. Talepte bulunacağımız ilçede 5 merkez 3 köy okulu açılmış. Puanımız 125 yani 3 yıllık öğretmenin. Tercih yaparken başlarda köy sonlara merkezi mi yoksa başlara merkez sonlara mk köy yazayım. Yani ben 1.sıraya merkez 8.sıraya köy yazarsam 1.[sıra bana çıkmazken 120 puanla 1.sıraya köy okulunu yazan kişi tayini olur mu. Tekrardan hayırlı olsun hepimize Biz tercihleri yaparken

Ayşegül2320
Aday Memur
10 Ağustos 2024 15:14

Puan kimin yüksekse o atanır. Sıralamanın önemi yok


iyilikiyidir
Şef
10 Ağustos 2024 15:16
Çok teşekkür ederim hocam. Yani iyiden kötüye doğru olacak şekilde tercihimizi yapalım.
Ayşegül2320, 44 dk. önce

Puan kimin yüksekse o atanır. Sıralamanın önemi yok

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