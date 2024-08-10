Aile Birliği Mazeret Tayini Tercih Usulleri Bilgi Talebi.

Öncelikle herkese hayırlı olsun. En kısa sürede aile birliğimizin oluşmasını temenni ederim. İlk defa eş durumu yazacağımız için pek hakim değilim. Talepte bulunacağımız ilçede 5 merkez 3 köy okulu açılmış. Puanımız 125 yani 3 yıllık öğretmenin. Tercih yaparken başlarda köy sonlara merkezi mi yoksa başlara merkez sonlara mk köy yazayım. Yani ben 1.sıraya merkez 8.sıraya köy yazarsam 1.[sıra bana çıkmazken 120 puanla 1.sıraya köy okulunu yazan kişi tayini olur mu. Tekrardan hayırlı olsun hepimize Biz tercihleri yaparken

Öncelikle herkese hayırlı olsun. En kısa sürede aile birliğimizin oluşmasını temenni ederim. İlk defa eş durumu yazacağımız için pek hakim değilim. Talepte bulunacağımız ilçede 5 merkez 3 köy okulu açılmış. Puanımız 125 yani 3 yıllık öğretmenin. Tercih yaparken başlarda köy sonlara merkezi mi yoksa başlara merkez sonlara mk köy yazayım. Yani ben 1.sıraya merkez 8.sıraya köy yazarsam 1.[sıra bana çıkmazken 120 puanla 1.sıraya köy okulunu yazan kişi tayini olur mu. Tekrardan hayırlı olsun hepimize Biz tercihleri yaparken