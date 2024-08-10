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Editörler : Radore



Editör
10 Ağustos 2024 15:18
Bozuk harddisk tamir

Merhaba arkadaşlar bir nevi işinize yarayacak olan güzel bir program elbette bir çok program vardır ama kullandım benım bu. Bozuk olan hd var ise deneyin derim içindeki verilerinizi kurtarma şansınız olabilir.

Hdd regenerator

Özellikleri;

hard disk üzerindeki fiziksel hatalı bölümleri (bad sectors) hızlı ve güvenli bir şekilde bulabilme yeteneği

hard disk yüzeyindeki fiziksel hatalı bölümleri (manyetik hatalar) başarılı bir şekilde tamir edebilme yeteneği

dosya sisteminden bağımsız olarak fiziksel seviyede tarama yapabilme özelliği

fat, ntfs veya diğer tüm dosya sistemlerinde kullanılabilirlik ve

ayrıca format işlemi yapılmamış unformatted veya bölümlendirilmemiş

unpartitioned diskler üzerinde çalışabilme

program içerisinden "bootable" (başlatılabilir) rejenerasyon flash

bellek oluşturarak otomatik olarak bilgisayar başlangıcında rejenerasyon

işlemi başlatabilme

aynı şekilde "bootable" rejenerasyon cd hazırlayarak rejenerasyon işlemini dos altında otomatik olarak başlatabilme

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