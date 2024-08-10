Bozuk harddisk tamir

Merhaba arkadaşlar bir nevi işinize yarayacak olan güzel bir program elbette bir çok program vardır ama kullandım benım bu. Bozuk olan hd var ise deneyin derim içindeki verilerinizi kurtarma şansınız olabilir.
Hdd regenerator
Özellikleri;
hard disk üzerindeki fiziksel hatalı bölümleri (bad sectors) hızlı ve güvenli bir şekilde bulabilme yeteneği
hard disk yüzeyindeki fiziksel hatalı bölümleri (manyetik hatalar) başarılı bir şekilde tamir edebilme yeteneği
dosya sisteminden bağımsız olarak fiziksel seviyede tarama yapabilme özelliği
fat, ntfs veya diğer tüm dosya sistemlerinde kullanılabilirlik ve
ayrıca format işlemi yapılmamış unformatted veya bölümlendirilmemiş
unpartitioned diskler üzerinde çalışabilme
program içerisinden "bootable" (başlatılabilir) rejenerasyon flash
bellek oluşturarak otomatik olarak bilgisayar başlangıcında rejenerasyon
işlemi başlatabilme
aynı şekilde "bootable" rejenerasyon cd hazırlayarak rejenerasyon işlemini dos altında otomatik olarak başlatabilme
Merhaba arkadaşlar bir nevi işinize yarayacak olan güzel bir program elbette bir çok program vardır ama kullandım benım bu. Bozuk olan hd var ise deneyin derim içindeki verilerinizi kurtarma şansınız olabilir.
Hdd regenerator
Özellikleri;
hard disk üzerindeki fiziksel hatalı bölümleri (bad sectors) hızlı ve güvenli bir şekilde bulabilme yeteneği
hard disk yüzeyindeki fiziksel hatalı bölümleri (manyetik hatalar) başarılı bir şekilde tamir edebilme yeteneği
dosya sisteminden bağımsız olarak fiziksel seviyede tarama yapabilme özelliği
fat, ntfs veya diğer tüm dosya sistemlerinde kullanılabilirlik ve
ayrıca format işlemi yapılmamış unformatted veya bölümlendirilmemiş
unpartitioned diskler üzerinde çalışabilme
program içerisinden "bootable" (başlatılabilir) rejenerasyon flash
bellek oluşturarak otomatik olarak bilgisayar başlangıcında rejenerasyon
işlemi başlatabilme
aynı şekilde "bootable" rejenerasyon cd hazırlayarak rejenerasyon işlemini dos altında otomatik olarak başlatabilme