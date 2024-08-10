KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Ağustos 2024 15:27
Kpss - Dgs - Ales Temel Matematik

Arkadaşlar hepinize merhaba Kpss Dgs ve Alese yönelik temel matematik konularıyla alakalı soru çözüm videoları paylaşıyorum. Matematikye uğraşıp yapamayan arkadaşlar için özellikle faydalu olacağını düşünüyorum. Hoşuna giderse kanala destek verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar &#128591;

https://youtube.com/@muhendisinmatematigi

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