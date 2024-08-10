Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


10 Ağustos 2024 15:43
Memurun Memura iftirası
bir trafik polisinin diğer trafik polisine sen kontrollerde rüşvet alıyorsun iiftirasının yaptırımı nedir. bilenler Cevaplarsa teşekkür ederim

Son Samurai67
Aday Memur
10 Ağustos 2024 15:44
söylem esnasında görevli başka polis memurlarıda tanıklık ettiler
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