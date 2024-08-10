Özel ders hakkında

en güzel reklami ogrenci yapar hocam gerek okulda dersine girdiğiniz, gerek kursta vs dersine girdiğiniz ogrenciler sizin ders anlatmanizi, ders işleyiş tarzınızi begenirse zaten sizi tanımayan başka arkadaşlarına vs anlatır ordan öğrenci gelir , ogretmen arkadaşlarınız size öğrenci paslayabilir. atıyorum matematikten özel ders alan öğrenci fenden de ihtiyac duyduğunda aile matematik öğretmenine sorduğunda size yönlendirebilir. ogretmen arkadaşlarınızla ikili ilişkileriniz ne kadar iyiyse o kadar çok yardımcı olurlar bu konuda. özel derste isim yapmak çok önemli ,isim yaptıktan sonra siz öğrenci seçer, siz sayıyı belirlersiniz.

en güzel reklami ogrenci yapar hocam gerek okulda dersine girdiğiniz, gerek kursta vs dersine girdiğiniz ogrenciler sizin ders anlatmanizi, ders işleyiş tarzınızi begenirse zaten sizi tanımayan başka arkadaşlarına vs anlatır ordan öğrenci gelir , ogretmen arkadaşlarınız size öğrenci paslayabilir. atıyorum matematikten özel ders alan öğrenci fenden de ihtiyac duyduğunda aile matematik öğretmenine sorduğunda size yönlendirebilir. ogretmen arkadaşlarınızla ikili ilişkileriniz ne kadar iyiyse o kadar çok yardımcı olurlar bu konuda. özel derste isim yapmak çok önemli ,isim yaptıktan sonra siz öğrenci seçer, siz sayıyı belirlersiniz.