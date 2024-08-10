Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ağustos 2024 15:56
Özel ders hakkında

Arkadaşlar merhaba. Öğretmenlikte altıncı yılım ama hiç özel ders verdiğim öğrencim olmadı.özel ders verebilmek çok istiyorum ama bir türlü ders almak isteyen öğrenciye denk gelemiyorum. oturduğum çevrede esnafın camlarına ilan astık olmadı,özel dersle ilgili ilan açılabilecek bazı internet siteleri var onlara ilan açtım yine olmadı. sizler nasıl özel ders verebiliyorsunuz hangi yollara başvuruyorsunuz bana yol gösterebilir misiniz


erdem.k88
Genel Müdür
10 Ağustos 2024 17:05
en güzel reklami ogrenci yapar hocam gerek okulda dersine girdiğiniz, gerek kursta vs dersine girdiğiniz ogrenciler sizin ders anlatmanizi, ders işleyiş tarzınızi begenirse zaten sizi tanımayan başka arkadaşlarına vs anlatır ordan öğrenci gelir , ogretmen arkadaşlarınız size öğrenci paslayabilir. atıyorum matematikten özel ders alan öğrenci fenden de ihtiyac duyduğunda aile matematik öğretmenine sorduğunda size yönlendirebilir. ogretmen arkadaşlarınızla ikili ilişkileriniz ne kadar iyiyse o kadar çok yardımcı olurlar bu konuda. özel derste isim yapmak çok önemli ,isim yaptıktan sonra siz öğrenci seçer, siz sayıyı belirlersiniz.

matemkogr
Şube Müdürü
10 Ağustos 2024 17:08

Devlet memurlarının ek gelir getiren işler yapmasının yasak olmasının yanı sıra özel dersten vergilemdirilmemiş kayıt dışı kazanç sağlamak da suç. Suça teşvik etmeyelim kimseyi.


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
10 Ağustos 2024 17:41

yaşadığınız yerle de çok alakalı. misal ben küçük bi ilçedeyim. hem öğrenci az hem de mevcut öğrenciler eğitimi hiç umursamıyor. bedava ders olsa gelmezler.

il merkezleri bu konuda şanslı oluyor. öğrenci fazla ve eskiye göre özel ders veren öğretmen sayısı az

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