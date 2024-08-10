Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ağustos 2024 16:20
Köyden Merkeze Eş Durumu? Herkes farklı bir şey söylüyor.
Büyükşehir olmayan bir ilde il merkezine bağlı köyden aynı il merkezine eş durumu tayini istenebilir mi? Herkes farklı birşey söylüyor bu konuda. Net bir bilgisi veya tecrübesi olan hocalarım var mı?

avea11
Memur
10 Ağustos 2024 16:25

Hocam kılavuzda açık:

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır

yani bu durumda X köyden o köyün bağlı olduğu il merkezine tayin isteyebilirsiniz.


kahya05
Aday Memur
10 Ağustos 2024 16:27
Hocam cevabınız için teşekkürler. Ben de aynı maddeye göre yapılabilir yorumu yapıyordum ancak burada konuyla ilgili açtığım başlıklarda kesinlikle yapamazsın diyen arkadaşlar oldu. o yüzden kafam karıştı.

avea11
Memur
10 Ağustos 2024 16:29

Burada bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan çok insan var hocam. Hayırlı olsun.

kahya05, 1 saat önce
Hocam cevabınız için teşekkürler. Ben de aynı maddeye göre yapılabilir yorumu yapıyordum ancak burada konuyla ilgili açtığım başlıklarda kesinlikle yapamazsın diyen arkadaşlar oldu. o yüzden kafam karıştı.
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