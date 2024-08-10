Köyden Merkeze Eş Durumu? Herkes farklı bir şey söylüyor.

Büyükşehir olmayan bir ilde il merkezine bağlı köyden aynı il merkezine eş durumu tayini istenebilir mi? Herkes farklı birşey söylüyor bu konuda. Net bir bilgisi veya tecrübesi olan hocalarım var mı?

Büyükşehir olmayan bir ilde il merkezine bağlı köyden aynı il merkezine eş durumu tayini istenebilir mi? Herkes farklı birşey söylüyor bu konuda. Net bir bilgisi veya tecrübesi olan hocalarım var mı?