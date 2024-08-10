Emel nakliyattan uzak durun

Emel Nakliyat Firmasının Emniyet personeline indirim olduğu için seçtik. Emel Hanım diye bir komisyoncu olduğunu sonradan öğrendiğimiz biri sizinle sözleşme yapıyor ama nakliye ile alakası yok maalesef komisyonunu alıyor ve telefonlara bile bakmıyor .Nakliyeci ile tekrar muhatap oluyorsunuz yazık günah Emel Hanım yalan söylemlerle sizi kandırıyor 2 eşya ile bir kamyon diyor benim kamyonda 3 kişinin eşyası vardı eşyaları tekrar ordan oraya dizmisler gerçekten hakkımı helal etmiyorum sizlerden ricam direk nakliye taşımacılığını yapan kişi ile anlasın bu bayan internetten araştırın ne olduğu belli her gün WhatsApp durumları atıyor taşımacılık ile alakalı ama hikaye kanmayin yazık günah eşyalarınıza ve paranıza yazıklar olsun böyle insanlarada kesinlikle bulaşmayın Herkese hayırlı görevler dilerim.