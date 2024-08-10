Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ağustos 2024 18:10
Emel nakliyattan uzak durun

Emel Nakliyat Firmasının Emniyet personeline indirim olduğu için seçtik. Emel Hanım diye bir komisyoncu olduğunu sonradan öğrendiğimiz biri sizinle sözleşme yapıyor ama nakliye ile alakası yok maalesef komisyonunu alıyor ve telefonlara bile bakmıyor .Nakliyeci ile tekrar muhatap oluyorsunuz yazık günah Emel Hanım yalan söylemlerle sizi kandırıyor 2 eşya ile bir kamyon diyor benim kamyonda 3 kişinin eşyası vardı eşyaları tekrar ordan oraya dizmisler gerçekten hakkımı helal etmiyorum sizlerden ricam direk nakliye taşımacılığını yapan kişi ile anlasın bu bayan internetten araştırın ne olduğu belli her gün WhatsApp durumları atıyor taşımacılık ile alakalı ama hikaye kanmayin yazık günah eşyalarınıza ve paranıza yazıklar olsun böyle insanlarada kesinlikle bulaşmayın Herkese hayırlı görevler dilerim.


Kırmızı Hap
Aday Memur
10 Ağustos 2024 18:20

Sana mı soracağım lan ne yapacağımı


Karapapak1071
10 Ağustos 2024 18:24

İnsan silah arkadaşına böyle cevap verirmi sen nasıl bu kutsal Üniformayi giyiyorsun


Karapapak1071
10 Ağustos 2024 18:29

Kendine gel üslubunu düzelt yazdıklarımda tamamen kendi teşkilatımızdaki kişileri uyarıyorum. Üslubuna dikkat et kimseye bir daha ulan deme ALLAH şahittir ki seni bulurum terbiyesizlik yapma

Kırmızı Hap, 2 saat önce

Sana mı soracağım lan ne yapacağımı


Kırmızı Hap
Aday Memur
10 Ağustos 2024 18:37

Deme öyle korkudan uyuyamam sonra

Karapapak1071, 1 saat önce

Kendine gel üslubunu düzelt yazdıklarımda tamamen kendi teşkilatımızdaki kişileri uyarıyorum. Üslubuna dikkat et kimseye bir daha ulan deme ALLAH şahittir ki seni bulurum terbiyesizlik yapma


Karapapak1071
10 Ağustos 2024 19:05

Adam olmadığın üslubundan belli başka işlerle uğraş senin gibilerle uğraşmak bile sana kuruş değer verdiğimizi gösterir. Çok delikanliysan şubeni söyle özelime at bakalım böyle konuşabilecek misin delikanliysan atarsın

Kırmızı Hap, 1 saat önce

Deme öyle korkudan uyuyamam sonra

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