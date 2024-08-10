Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ağustos 2024 18:24
Eşim %76 engelli Sağlık Bakanlığında Hemşire engelli raporuyla istediği yere atamasını aldırabilirmi
Eşim 3.evre meme kanseriydi çok şükür atlattık engelli raporu var bu rapor ile istediği yere atama isteye bilir mi

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