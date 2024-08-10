Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ağustos 2024 18:43
Mazeret tayini

Merhabalar il dışı mazeret tayininde atama gerçekleşirse 19.08.2024 tarihinde tebligat ve ilişik kesme tarihi başlangıcı diye yazıyor. İl dışı olduğu için 15 gün meyil süresi varmış, ilişiği bu 15 gün içinde farklı bir gününde yapabiliyor muyum?

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