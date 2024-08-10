Oyunda yada normalde kasan bilgisayar sorunu çözme

Merhaba arkdaşlar bir çoğumuzun basına gelen ve oyunda yada farklı bir şeyde bilgisayarımız kasıyorsa yapacaklarımız çok değil aslında ama yinede bir kaç çözüm önerim var.

İlk önce özelliklerine bakmalıyız ekran kartı ram anakart vb gibi yada yüklediğimiz bir oyun uygulama program bilgisayarımızın özeliğinin üzerinde olabilir buda kasmaya sebep olur.

Diğer bir şey ise virüs bulaşmış olabilir ve kasmasına neden olabilir.

ccleaner isimli program ile bir tarama yapabiliriz tozunu alabiliriz bilgisayarın bunlarda olmuyor ise en güzeli formatır c.d tüm diskleri sıfırlayın bilgisayar temizlensin tabi bir çok çöüzü elbete var konu açarsanız yardımcı olabiliriz