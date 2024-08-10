Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Radore



Editör
10 Ağustos 2024 18:49
Oyunda yada normalde kasan bilgisayar sorunu çözme

Merhaba arkdaşlar bir çoğumuzun basına gelen ve oyunda yada farklı bir şeyde bilgisayarımız kasıyorsa yapacaklarımız çok değil aslında ama yinede bir kaç çözüm önerim var.

İlk önce özelliklerine bakmalıyız ekran kartı ram anakart vb gibi yada yüklediğimiz bir oyun uygulama program bilgisayarımızın özeliğinin üzerinde olabilir buda kasmaya sebep olur.

Diğer bir şey ise virüs bulaşmış olabilir ve kasmasına neden olabilir.

ccleaner isimli program ile bir tarama yapabiliriz tozunu alabiliriz bilgisayarın bunlarda olmuyor ise en güzeli formatır c.d tüm diskleri sıfırlayın bilgisayar temizlensin tabi bir çok çöüzü elbete var konu açarsanız yardımcı olabiliriz

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Hızlı tren yolculuğu 2 yeminimi bozdum ulen 1 mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 1 akşam yemeği 2 uludağ soda 3 pavlonya ağacı 2 manyak dedektörü asılsın 1 muz 1 şu an çalan şarkı 2 hint inciri 1

Son Haberler

Esnafları internet bankacılığıyla 3 milyon TL dolandırdılarOrtadoğu uçuşlarında yolcu sayısında yüzde 21 düşüşBodrum'da su krizi: Tankerle su dağıtımı yapılıyorOtobüs kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi defnedildiDemir kapıya tırmanan 7 yaşındaki çocuk düştü; çenesine korkuluk saplandı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?