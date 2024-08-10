Yaklaşık olarak üç yıldır görev yaptığım kurumda iki yıldır lojman hakkımı kullanıyorum. Başta iki bekar olarak oturduğumuz lojmandan geçen ay ev ve iş arkadaşım evlilik sebebiyle taşındı ve tek kaldım. Bu hafta başı kurum müdürü bana tek veya birinci dereceden akrabalarımla oturamayacağımı söyleyerek iki hafta içerisinde lojmandan çıkmamı söyledi. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Yaklaşık olarak üç yıldır görev yaptığım kurumda iki yıldır lojman hakkımı kullanıyorum. Başta iki bekar olarak oturduğumuz lojmandan geçen ay ev ve iş arkadaşım evlilik sebebiyle taşındı ve tek kaldım. Bu hafta başı kurum müdürü bana tek veya birinci dereceden akrabalarımla oturamayacağımı söyleyerek iki hafta içerisinde lojmandan çıkmamı söyledi. Nasıl bir yol izlemeliyim?