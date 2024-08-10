Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Ağustos 2024 19:01
Lojmandan çıkmam istendi

Yaklaşık olarak üç yıldır görev yaptığım kurumda iki yıldır lojman hakkımı kullanıyorum. Başta iki bekar olarak oturduğumuz lojmandan geçen ay ev ve iş arkadaşım evlilik sebebiyle taşındı ve tek kaldım. Bu hafta başı kurum müdürü bana tek veya birinci dereceden akrabalarımla oturamayacağımı söyleyerek iki hafta içerisinde lojmandan çıkmamı söyledi. Nasıl bir yol izlemeliyim?

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