Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Ağustos 2024 20:31
MUVAZZAF JANDARMA ASTSUBAY İSTİFA SONRASI BELEDİYEYE ZABITA OLARAK GEÇİŞ
Herkes merhaba muvazzaf Jandarma personeli olarak mecburi hizmet süresi 15 yılı doldurmadan tazminatı ödüyerek istifa etme hakkımız var. 15 yıldan önce istifa eden Muvazzaf Jandarma Astsubayı Belediyeye 657 sayılı DMK nın 92. Maddesine göre açıktan atama ile geçiş yapabilmesi için 657 dmk 97.maddeye göre 6 ay ceza süresini beklemesi gerekiyor mu yoksa istifa edip direkt geçebilir mi değerli yorumlarınızı bekliyorum.

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