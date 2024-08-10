Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ağustos 2024 20:54
Eş Durumu yardımmm
Arkadaşlar merhaba, eşim ilk defa tayin isteyeceği için bu konuda onun da benim de hiçbir bilgim yok maalesef. Yarın il milli eğitime gideceğim ama çok net cevaplar alacağımı düşünmüyorum o yüzden buraya yazmak istedim. 1. Eşim izmirde öğretmen ben büyükşehir olmayan bir şehirde çakılı kadro memurum. 2. şu an eş durumu tayininde benim bulunduğum il merkezinde 1 okul ve 4 köy okulu var. bunun dışında uzak bir ilçe merkezinde muhtemel boşalacak 1 okul ve o ilçede 1 köy okulu var. Nasıl bir tercih yapmamız mantıklı olur çözemedim. Merkezdeki okulun gelme ihtimali sanırım sıfıra yakın. Merkeze bağlı köy okulları 55-60 km uzaktalar, eşim araba kullanmasını bilmiyor, okullarıj sitesinde öğretmenler kendi araçlarıyla geliyor yazıyor. ŞİMDİ köyleri yazsak ne olacağı tam bir muamma. Merak ettiğim konu şu: Köyleri yazmasak ve eşimin tayini çıkmasa ve il emri olursa il emrine kalırsak. il milli eğitim eşimi yine o boş olan köy okullarına verecektir. Yani en mantıklı tercih nasıl olur hocalarım? Şimdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

İl emri verilmeyecek.. Sizce verilmeli mi?EŞ durumu İmkansız gibi artık?2024 il emriSene başı seminerinin online olma durumu8.sınıf rehber öğretmeninin yaz tatili mesaisiEş durumu tercih listesi İl Dışı Mazeretten Sonra İl içi Mazeret yapılır mı?Uzman öğretmenAylıksız İzin HakkındaYolluklara ne oldu?

Sözlük

gevrek 1 btk'nın türkiyede intagramı yasaklaması 2 harisa 1 muz 1 süngerli sabun 1 şu an çalan şarkı 2 roblox 3 sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 3 canı sıkılmak 1 Hızlı tren yolculuğu 3

Son Haberler

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybettiCumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye'nin oğullarını kabul etti18 bin liralık su faturasına sitem etmişti: Demet Akalın'a yanıt geldiAmbulansın önünü kesip camı yumrukladıTakviye besin tozları kullananlar dikkat!

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?