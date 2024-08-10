Eş Durumu yardımmm

Arkadaşlar merhaba, eşim ilk defa tayin isteyeceği için bu konuda onun da benim de hiçbir bilgim yok maalesef. Yarın il milli eğitime gideceğim ama çok net cevaplar alacağımı düşünmüyorum o yüzden buraya yazmak istedim. 1. Eşim izmirde öğretmen ben büyükşehir olmayan bir şehirde çakılı kadro memurum. 2. şu an eş durumu tayininde benim bulunduğum il merkezinde 1 okul ve 4 köy okulu var. bunun dışında uzak bir ilçe merkezinde muhtemel boşalacak 1 okul ve o ilçede 1 köy okulu var. Nasıl bir tercih yapmamız mantıklı olur çözemedim. Merkezdeki okulun gelme ihtimali sanırım sıfıra yakın. Merkeze bağlı köy okulları 55-60 km uzaktalar, eşim araba kullanmasını bilmiyor, okullarıj sitesinde öğretmenler kendi araçlarıyla geliyor yazıyor. ŞİMDİ köyleri yazsak ne olacağı tam bir muamma. Merak ettiğim konu şu: Köyleri yazmasak ve eşimin tayini çıkmasa ve il emri olursa il emrine kalırsak. il milli eğitim eşimi yine o boş olan köy okullarına verecektir. Yani en mantıklı tercih nasıl olur hocalarım? Şimdiden teşekkürler

Arkadaşlar merhaba, eşim ilk defa tayin isteyeceği için bu konuda onun da benim de hiçbir bilgim yok maalesef. Yarın il milli eğitime gideceğim ama çok net cevaplar alacağımı düşünmüyorum o yüzden buraya yazmak istedim. 1. Eşim izmirde öğretmen ben büyükşehir olmayan bir şehirde çakılı kadro memurum. 2. şu an eş durumu tayininde benim bulunduğum il merkezinde 1 okul ve 4 köy okulu var. bunun dışında uzak bir ilçe merkezinde muhtemel boşalacak 1 okul ve o ilçede 1 köy okulu var. Nasıl bir tercih yapmamız mantıklı olur çözemedim. Merkezdeki okulun gelme ihtimali sanırım sıfıra yakın. Merkeze bağlı köy okulları 55-60 km uzaktalar, eşim araba kullanmasını bilmiyor, okullarıj sitesinde öğretmenler kendi araçlarıyla geliyor yazıyor. ŞİMDİ köyleri yazsak ne olacağı tam bir muamma. Merak ettiğim konu şu: Köyleri yazmasak ve eşimin tayini çıkmasa ve il emri olursa il emrine kalırsak. il milli eğitim eşimi yine o boş olan köy okullarına verecektir. Yani en mantıklı tercih nasıl olur hocalarım? Şimdiden teşekkürler