Arkadaşlar merhaba, eşim ilk defa tayin isteyeceği için bu konuda onun da benim de hiçbir bilgim yok maalesef. Yarın il milli eğitime gideceğim ama çok net cevaplar alacağımı düşünmüyorum o yüzden buraya yazmak istedim. 1. Eşim izmirde öğretmen ben büyükşehir olmayan bir şehirde çakılı kadro memurum. 2. şu an eş durumu tayininde benim bulunduğum il merkezinde 1 okul ve 4 köy okulu var. bunun dışında uzak bir ilçe merkezinde muhtemel boşalacak 1 okul ve o ilçede 1 köy okulu var. Nasıl bir tercih yapmamız mantıklı olur çözemedim. Merkezdeki okulun gelme ihtimali sanırım sıfıra yakın. Merkeze bağlı köy okulları 55-60 km uzaktalar, eşim araba kullanmasını bilmiyor, okullarıj sitesinde öğretmenler kendi araçlarıyla geliyor yazıyor. ŞİMDİ köyleri yazsak ne olacağı tam bir muamma. Merak ettiğim konu şu: Köyleri yazmasak ve eşimin tayini çıkmasa ve il emri olursa il emrine kalırsak. il milli eğitim eşimi yine o boş olan köy okullarına verecektir. Yani en mantıklı tercih nasıl olur hocalarım? Şimdiden teşekkürler