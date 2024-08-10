Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Ağustos 2024 21:10
Sivas'tan nakliye firması tavsiyesi ya da uyarısı

Sivas ilinden başka ile tavsiye edeceğiniz veya Sakın ha diyeceğiniz firmalar hakkında bilgi alabilir miyim


diyorumki06
Şef
10 Ağustos 2024 21:27
çağrı nakliyata bulaşma sakın. başkalarına paslıyor işleri rezil olursun
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