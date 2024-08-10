Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


10 Ağustos 2024 21:40
4 yıllık işletme mezunuyum

başka bir il mütülükte şube müdürü veya şef olmak istiyorum.şartları neler. bizim müftülüğe sordum sağlıklı bilgi alamadım.

Çok Yazılan Konular

Sağlık durumundan 4b lı tayın istedim çıkar mı ?Bilmediğimden Soruyorum !2024 Vaiz ve Murakıp sınavı hazırlık

Sözlük

hemen genel seçim 2 güne bir söz bırak 1 pavlonya ağacı 2 canı sıkılmak 1 harisa 1 Bugün olanlar 3 muz 1 Hızlı tren yolculuğu 3 roblox 3 gevrek 1

Son Haberler

Hastane otoparkında kendine zarar veren şahıs hayatını kaybettiNafia Kuş Aydın olimpiyat üçüncüsüTraktörün altında kalan kız çocuğu ağır yaralandıİletişim Başkanı Altun'dan Instagram'da anlamlı paylaşımİzmir açıklarında 65'i geri itilen 112 düzensiz göçmen kurtarıldı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?