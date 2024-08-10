Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ağustos 2024 23:10
Tasarruf Tedbirleri ve GYUD

Tasarruf tedbirleri kapsamında ertelenen unvan değişikliği, hiç ertelenmişe benzemiyor. Kurumlar nasıl oluyorda bu tedbirleri uygulamıyor?

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