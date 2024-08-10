Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ağustos 2024 23:46
memurun memura küfür etmesi
bir trafik polisinin diğer polis trafik polisine sen kontrollerde Rüşvet alan bir köpeksin demesinin idari ve adli yaptırımı nedir

Cavro
Şef
11 Ağustos 2024 00:09

Bir üst amirin "hadi öpüşün barışın kızdırmayın beni" demesidir.

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