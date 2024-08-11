Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Ağustos 2024 00:27
32.dönem pomem

başvurular şubat martı bulur mu ?

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDikkat, paranızı bankalardan çekinJandarma ve Polis maaşları eşitlensinMeslekte 10.yıl bitti, elvedaBirimde görevli amiri şikayet etmek istiyorumTrafik sigortalarının yüksek olmasıGizli tanık Albatros dosyasından açığa alınanlarİcralık polislerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıLojman kira ücretlerinde artış olacak mı?

Sözlük

muz 1 manyak dedektörü asılsın 1 roblox 3 Hızlı tren yolculuğu 3 gevrek 1 uludağ soda 3 süngerli sabun 1 hint inciri 1 Bugün olanlar 2 harisa 1

Son Haberler

Seçme kararlar ışığında hakaret sayılan sözler-6Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdüDüğünde maganda ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralıHastane otoparkında kendine zarar veren şahıs hayatını kaybettiNafia Kuş Aydın olimpiyat üçüncüsü

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?