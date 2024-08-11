Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Ağustos 2024 01:49
30/07/2022 tarihli KHK ile ihraç olanların danıştay kararları?

Merhaba devrelerim. &#128079;&#127995;

30/7/2022 de ihraç oldum. 2023 haziran sonunda İdare mah. Göreve iade kararı aldıktan 1 ay sonra 2023 Ağustos da göreve başlama yaptım. Daha sonra İstinafı da kazandım. Şu an aktif olarak 1 yıldır görev yapmaktayım dosyam danıştay da. Muhtemelen bu yıl sonuna kadar oda belli olacak. Merak ettiğim şey danıştaydan olumlu karar alan var mı aranızda? Hep olumsuz kararları duyuyorum. 30/07/2022 veya daha önceki yıllarda KHK ile ihraç olup danıştaydan olumlu karar alan yok mu hiç?

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