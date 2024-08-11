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Editörler : oto-danisman-expert


11 Ağustos 2024 02:05
TOKI DEVİR HAKKI

Merhaba biz 2013 te tokiden üzerimize 3+1 ev aldık şimdi evi başkasına devretmek istiyoruz Toki 3+1 lerde devir kısıtlaması varmıdır devredebilirmiyiz

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