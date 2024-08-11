Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Ağustos 2024 07:53
2025 yılında emekli maaşları 100/30 düşüş.

Bu konuda haber bültenleri de sık sık gündeme gelmeye başladı,az önce haber kanalında SGK uzmanı bu düşüş olacağını açıkladı.yeni kanun 2025 yılında n itibaren geçerli dedi.bu konu hakkında bilgisi olanlar.


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
11 Ağustos 2024 09:17
bu 2008 den sonra memur olanlar ne şanssız grup ya herşey bizi mi bulur, biz çalışarak aynı işi yaptığımız 2008 öncesi adamların emekli maaşlarını ödemek zorunda mıyız onlar alsın 30-35 biz alalım 15-20 nerde adalet

Arizonalı
Memur
11 Ağustos 2024 09:35
sgk ve bağkurluları ilgilendiriyor

sancak bayrak
Şube Müdürü
11 Ağustos 2024 09:44

SGK uzmanı tüm çalışanlar dedi,herkezin diliinde bu dolaşıyor, sadece söylenen 2025 emekli olacak yüzde otuz yasadan dolayı hak kaybına uğrayacak.

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