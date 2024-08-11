Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Ağustos 2024 07:53
2025 yılında emekli olanların maaşlarında %30 düşüş

Bu konuda haber bültenleri de sık sık gündeme gelmeye başladı,az önce haber kanalında SGK uzmanı bu düşüş olacağını açıkladı.yeni kanun 2025 yılında n itibaren geçerli dedi.bu konu hakkında bilgisi olanlar.


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
11 Ağustos 2024 09:17
bu 2008 den sonra memur olanlar ne şanssız grup ya herşey bizi mi bulur, biz çalışarak aynı işi yaptığımız 2008 öncesi adamların emekli maaşlarını ödemek zorunda mıyız onlar alsın 30-35 biz alalım 15-20 nerde adalet

Arizonalı
Memur
11 Ağustos 2024 09:35
sgk ve bağkurluları ilgilendiriyor

sancak bayrak
Şube Müdürü
11 Ağustos 2024 09:44

SGK uzmanı tüm çalışanlar dedi,herkezin diliinde bu dolaşıyor, sadece söylenen 2025 emekli olacak yüzde otuz yasadan dolayı hak kaybına uğrayacak.


Joplu Çoban
Memur
11 Ağustos 2024 11:03
5510 sayılı kanunu okursanız maaşların ne kadar düşeceğini görürsünüz, emeklilik 2008 sonrası için malesef kötü ssk ve bağkurludan bi farkı kalmadı

sancak bayrak
Şube Müdürü
11 Ağustos 2024 11:58

2008 sonrası diye ayrım yok tümü r2025 te ve sonrasında emekli olacak tüm çalışanlar deniyor.


memur3428
Şube Müdürü
11 Ağustos 2024 12:29

2008 sonrası memur olup emekli olacak olanlar o emekli maaşıyla ancak köy evinde karın tokluğuna yaşarlar gençken çalışıyorken ne yaptık yaptık Allah yardımcımız olsun ...


Arizonalı
Memur
11 Ağustos 2024 13:04
SSK ve BAĞ-KUR'dan emekli olmak için gün sayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. İlave bir düzenleme getirilmediği takdirde, 2025 yılında emekli olanlar 2024 yılı ve öncesinde emekli olanlara göre 30 ila 35 oranında zam kaybı yaşayacak.
sancak bayrak, 2 saat önce

2008 sonrası diye ayrım yok tümü r2025 te ve sonrasında emekli olacak tüm çalışanlar deniyor.


Arizonalı
Memur
11 Ağustos 2024 13:07
Yukarıda belirttiğim gibi 2023 yılı güncelleme katsayılarının 2024 yılına göre yüksek olması, 2024 yılı beklenen enflasyonun düşüklüğü ve 2024 yılında emekli maaşlarındaki yüksek artışlar emeklilik başvurularında 2025 yılına kalınmasını yaklaşık %35 dezavantajlı yapmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bağ-Kur'dan emekli olacaklar hak edip de dilekçesini bu yıl vermezlerse; ömür boyu düşük aylık mağduru olacak. Memur emekliliği için ayrı kurallar geçerli olmakla beraber; geçen yıl memurlara verilen seyyanen zamların memur emeklilerine yansıtılmaması ile birlikte memur ile memur emeklisi arasındaki bağ da kopartıldı. Şu anda 50.000 TL maaş alan bir memur, emekli olduğunda emekli maaşı 25.000 TL olacak. Bu yüzden memurlar, emekli olmak yerine yaş sınırını dolduruncaya kadar çalışmak zorunda. Türk Sosyal Güvenlik Sistemi'nin yarattığı adaletsizlikleri yazsak, on cilt kitap olur. Kazanan hep kasa, kaybeden emekçiler.
sancak bayrak, 2 saat önce

2008 sonrası diye ayrım yok tümü r2025 te ve sonrasında emekli olacak tüm çalışanlar deniyor.


Arizonalı
Memur
11 Ağustos 2024 13:08
kardeşim rasgele yazı yazma içeriğini bimeden atıp tutma, memurların maaş sistemleri farklı işler, ssk ve bağkur farklı işler
sancak bayrak, 2 saat önce

2008 sonrası diye ayrım yok tümü r2025 te ve sonrasında emekli olacak tüm çalışanlar deniyor.

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