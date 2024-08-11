2025 yılında emekli olanların maaşlarında %30 düşüş

bu 2008 den sonra memur olanlar ne şanssız grup ya herşey bizi mi bulur, biz çalışarak aynı işi yaptığımız 2008 öncesi adamların emekli maaşlarını ödemek zorunda mıyız onlar alsın 30-35 biz alalım 15-20 nerde adalet

bu 2008 den sonra memur olanlar ne şanssız grup ya herşey bizi mi bulur, biz çalışarak aynı işi yaptığımız 2008 öncesi adamların emekli maaşlarını ödemek zorunda mıyız onlar alsın 30-35 biz alalım 15-20 nerde adalet