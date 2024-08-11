Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ağustos 2024 08:25
Atamalara yaş şartı getirilmesi

Atamalara erkek 35 kadın 30 olmak üzere yaş şartı bekliyoruz özellikle bu yaştan sonra atanan kişiler iş yapmaya değil oturmaya geliyor ayrıca kontejanlar erkek kadın olarak eşit sayıya bölünüp eşitliğin sağlanması gerekiyor kurumların ve kamunun yararı için bunları sağlamak hizmeti aksatmamak bizim borcumuz

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