Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ağustos 2024 09:47
Okulöncesi sınıflarında yardımcı çalıştırabilme konusuna çözüm üretildi mi

Bu konuda okulöncesi öğretmenleri çok büyük sıkıntılar yaşanakta ve stajyer öğrenci derler bulana helal olsun yok onuda vermiyorlar bazılarına veriyorlar.

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