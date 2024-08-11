KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Ağustos 2024 10:51
KYK Yurt Yönetim Personeli vs Üniversite Memurluğu

Merhaba arkadaşlar, gsbde uzun süredir KYK yurt Yönetim Personelliği icin yedek bekleyen arkadaşıma telefon geldi ve iş başı yapmasi gerektiği soylendi. Ama aynı zamanda üniversite memurluğuna atandı merkezi alımda, hangisini sececegine karar veremiyor . Bu iki branşın eksileri ve artılarını paylaşacak bu meslekleri icra eden arkadaşlar yardımcı olabilirler mi?


Gakupo
Şef
11 Ağustos 2024 12:39

Takip ben de merak ediyorum bu konuyu. Üniversitenin eksilerini söyleyebilirim ama. İlk olarak çakılı kadro net bir şekilde tayin işin imkansıza yakın çok ama çok zor. Bir diğer eksisi en fazla mobbing dönen memuriyetlerden yani denk gelme olasılığı çok yüksek (kurumdan kuruma değişse de okuduklarimdan yola çıktım) bu iki yönü en büyük eksileri diğerleri her yerde olabilecek normaller. Kyk hakkında hiçbir bilgim yok takipteyim ben de


Gakupo
Şef
11 Ağustos 2024 12:40

Bir de maaş bakımından sartlari en alt seviye memurluklardan birisi üniversiteler eklemeyi unuttum.

Gakupo, 57 dk. önce

Takip ben de merak ediyorum bu konuyu. Üniversitenin eksilerini söyleyebilirim ama. İlk olarak çakılı kadro net bir şekilde tayin işin imkansıza yakın çok ama çok zor. Bir diğer eksisi en fazla mobbing dönen memuriyetlerden yani denk gelme olasılığı çok yüksek (kurumdan kuruma değişse de okuduklarimdan yola çıktım) bu iki yönü en büyük eksileri diğerleri her yerde olabilecek normaller. Kyk hakkında hiçbir bilgim yok takipteyim ben de

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