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Editörler : Radore



Editör
11 Ağustos 2024 11:07
2024'ün En çok tercih edilen buzdolabı önerileri

1. Bosch buzdolabı 621 litre.

2. Arçelik buzdolabı 427 litre.

3. Regal buzdolabı 252 litre.

4. Vestel buzdolabı 428 litre.

5. Altus buzdolabı 514 litre.

6. Profilo buzdolabı 483 litre.

7. Vestel buzdolabı 428 litre.

8. Beko buzdolabı 508 litre.

9. Grundig buzdolabı 580 litre.

10. Vestfrost buzdolabı 242 litre.

11. Arçelik buzdolabı 375 litre.

12. Grundig buzdolabı 455 litre.

13. Arçelik buzdolabı 477 litre.

14. Samsung buzdolabı 468 litre.

15. LG 588 litre buzdolabı.

16. Siemens buzdolabı 631 litre.

Benim tercihim 1 numaradır ki zaten kullanmaktayım kesinlikle tavsiye ederim

Yinede karşılaştırma yapabilirsiniz.

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