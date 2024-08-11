En iyi bluetooth hoparlör modelleri

ang&olufsen beoplay a1 bluetooth hoparlör: şık ve

minimalist tasarımı, 24 saat pil ömrü, 360 derece ses yayılımı ve ip67

su ve toz geçirmezlik özelliği ile premium bir model.

jbl charge 5 bluetooth hoparlör modeli: ip67 su ve toz geçirmezlik, 20 saat pil ömrü, stereo modu ve parti modu ile eğlenceli bir model.

· anker soundcore flare 2 taşınabilir bluetooth hoparlör: işıklı tasarımı, bas güçlendirici teknolojisi, ipx7 su geçirmezlik ve 12 saat pil ömrü ile göz alıcı bir model.

· edifier mp200 taşınabilir hoparlör: küçük ve renkli tasarımı, mikro sd kart girişi, ip54 su ve toz geçirmezlik ve 12 saat pil ömrü ile pratik bir model.

· marshall stockwell ii bluetooth hoparlör: retro tasarımı, çok yönlü kontrol düğmesi, ipx4 suya dayanıklılık ve 20 saat pil ömrü ile şık bir model .

· sonos roam bluetooth hoparlör: akıllı asistan desteği, trueplay teknolojisi, ip67 su ve toz geçirmezlik ve 10 saat pil ömrü ile akıllı bir model.

· philips tas3505 bluetooth hoparlörü: ipx7 su geçirmezlik, 10 saat pil ömrü, renkli tasarımı ve taşıma askısı ile sevimli bir model.

· jbl go3 bluetooth hoparlör: ip67 su ve toz geçirmezlik, 5 saat pil ömrü, renkli tasarımı ve taşıma askısı ile sevimli bir model.

· anker soundcore motion boom kablosuz hoparlör: ipx7 su geçirmezlik, 24 saat pil ömrü, bas güçlendirici teknolojisi ve stereo modu ile güçlü bir model.

· philips tavs500 bluetooth hoparlör: retro tasarımı, fm radyo, aux girişi, 10 saat pil ömrü ve taşıma sapı ile nostaljik bir model.

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