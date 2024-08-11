Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


11 Ağustos 2024 11:55
İstifa sonrasın memuriyete geri dönüş süreci

Merhaba arkadaslar, 2023 yılında kurumumdan usulüne uygun istifa ettim, 6 ay sonra geri dönüş için dilekce verdim ve kabul ettiler. Atama onay yazim cumhurbaşkanlığı personel prensipler müdürlüğüne gönderildi. 3 aydır olumlu olumsuz dönüş yapmadılar. Daha önce bu süreci yaşayan var mıdır? Personel prensipler müdürlüğü kac ayda onay veriyor, ayrıca kanunen hicbir engel yok, kurumun kadrosu var ve geri dönüşümü istiyor, yine de cumhurbaşkanlığı personel prensipler müdürlüğü red verebilir mi. Teşekkür ederim.

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