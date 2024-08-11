Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ağustos 2024 12:35
Yeni atanan memurun mal bildirimi

bu mal bildirimi yine usule uygun zarf ile kapalı mı oluyor acaba? yakın zamanda yeni başlayıp mal bildirimi yapan oldu mu?


Pelinin1
Şef
11 Ağustos 2024 13:02

Biz yeni başladığımızda il milli eğitimde bize form vermişlerdi doldurmuştuk, zarf falan yoktu öyle elden aldılar

Bu dediğim 10 küsür yıl önce oldu, belki her yer aynı değildir ama biz de dediğim gibi oldu


Kpsbirincisi
Genel Müdür
11 Ağustos 2024 13:15

Kapali zarf filan değil formu doldurup verdim personele.


Dgncnns
Aday Memur
11 Ağustos 2024 13:16
ben gecen yıl atandigimda kurumum mal bildirim formunu zarflamisti

araftaki vatandaş
Şef
11 Ağustos 2024 13:23
usulen kapalı zarf şeklinde verilmesi gerek. "filan" şekli olunca yalap şap oluyor. olmasın diye uğraşıyoruz.
Kpsbirincisi, 22 dk. önce

Kapali zarf filan değil formu doldurup verdim personele.

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