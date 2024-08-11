Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ağustos 2024 13:17
Hac Sağlık Sınavı Hazırlık için

Hac Sağlık Sınavı Hazırlık için grupların olduğunu nasıl duyuru yapmam gerektiğini editör arkadaşlar cevap verirseniz sevinirim. İki yıldır bu konuda uyarı veriyorsunuz ama nasıl yazabilirim, yol gösterir misiniz lütfen.

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