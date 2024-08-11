Maaşlar hangi gün yapılıyor

Merhaba arkadaşlar ilgili ve bilgili olan varsa yeni atandığım yere 7 Ağustosta başlangıç yaptım ilçeye, oradaki ilgili memur evraklarını merkeze gönderecez dedi kesin yetişir diyemem ama muhtemelen yetişir dedi muallakta bıraktı şimdi 1 hafta kala başladığım yerde 15 inde maaş yetişmeme olabilir mi bana çok abes geldi cevaplar için şimdiden teşekkürler

Merhaba arkadaşlar ilgili ve bilgili olan varsa yeni atandığım yere 7 Ağustosta başlangıç yaptım ilçeye, oradaki ilgili memur evraklarını merkeze gönderecez dedi kesin yetişir diyemem ama muhtemelen yetişir dedi muallakta bıraktı şimdi 1 hafta kala başladığım yerde 15 inde maaş yetişmeme olabilir mi bana çok abes geldi cevaplar için şimdiden teşekkürler