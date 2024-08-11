Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ağustos 2024 14:37
Maaşlar hangi gün yapılıyor
Merhaba arkadaşlar ilgili ve bilgili olan varsa yeni atandığım yere 7 Ağustosta başlangıç yaptım ilçeye, oradaki ilgili memur evraklarını merkeze gönderecez dedi kesin yetişir diyemem ama muhtemelen yetişir dedi muallakta bıraktı şimdi 1 hafta kala başladığım yerde 15 inde maaş yetişmeme olabilir mi bana çok abes geldi cevaplar için şimdiden teşekkürler

Cavro
Şef
11 Ağustos 2024 15:50

6 7 si gibi imzalar alınır 9 u gibi bankaya bildirilir.

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