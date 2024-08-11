657 sayılı kanun 36/c madde saçmalığı hk

ilgili kanunun maddesinde THS na giren personelin özel sektörde yapmış olduğu hizmet memuriyetine sayılarak derece kademe alması sağlanırken GİH sınıfına giren personele bu hak verilmemektedir. Sendikalar bu adil olmayan yaptırım için neden girişimde bulunmaz. Bizlere de bu hak verilerek erken zamanda yeşil pasaport almamız sağlanırsa genç yaşta dünyayı gezebiliriz.

ilgili kanunun maddesinde THS na giren personelin özel sektörde yapmış olduğu hizmet memuriyetine sayılarak derece kademe alması sağlanırken GİH sınıfına giren personele bu hak verilmemektedir. Sendikalar bu adil olmayan yaptırım için neden girişimde bulunmaz. Bizlere de bu hak verilerek erken zamanda yeşil pasaport almamız sağlanırsa genç yaşta dünyayı gezebiliriz.