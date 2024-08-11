Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Ağustos 2024 15:03
Sözleşmeli memurluktan sözleşmeliye geçiş

merhaba arkadaşlar iibf mezunu biri sözleşmeli büro personeli olarak atanırken sağlık bakanlığına gene sözleşmeli büro personeli olarak atanmak istese farklı bir diplomayla gene atanabilir mi yani iibf sözleşmeli bürp personelliğinden sağlık yönetimi büro personelliğine geçiş mümkün mü

Çok Yazılan Konular

4/b ve 7433 evliliği eş durumu4b'liyken kadroya geçişte ilaç ya da tanı memurluğa engel olur mu?7433 e göre 3 senenin sonunda özel sektör eş durumu tayini istemeRapor kesintisi

Sözlük

sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1 akşam yemeği 1 Bugün olanlar 1 ceviz 1 güne bir söz bırak 1 kira fiyatları 1 uludağ soda 3 Hızlı tren yolculuğu 3 tatil fotoğrafı 1

Son Haberler

Uzmanlara göre çocuğunuza söylememeniz gereken 5 cümleUNRWA: İsrail'in tahliye kararı sonrası 75 binden fazla Filistinli göç ettiİsrailli bakan: Ateşkes yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçe teşvik etmeliyizAcun Ilıcalı yeni takım almak için harekete geçtiYurt dışı çıkış harcı yarın zamlanıyor

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?