KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


11 Ağustos 2024 15:43
3 ayda YDS 60 üstüne çıkabilir miyim?

0'dan başladığım kurs ile yüksek lisans ve sonrası için YDS kursuna gidiyorum. Kursa başladıktan sonra tezli yüksek lisansı gecen ay kazandım barajı olmayan bir okulda ama daha iyi bir okul ve doktora için deneyeceğim. Bugün YÖKDİL'e girdim ama fen bilimlerinden pek iyi geçmedi 40-50 arası gelecek gibi. Kolay olur dediler ama zor geldi diğer dönemlere göre sanki. YDS'ye yaklaşık 3 ay var bu süreçte kursta tekrar eğitimi ile grammar ve modal için başa dönecekmiş ve sürekli okuma yapın diyorlar. Sizce 40'tan 60'ın üstüne geçebilir miyim? İyi günler dilerim.

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