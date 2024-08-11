Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ağustos 2024 16:20
Özelde çalışan eş tercih dışı seçeneği

Aile birliği mazeretinde yeni gelen madde memur eşleri bağlıyor fakat benim eşim özelde çalıştığı halde 3. İlde bir araya gelme seçeneği bende de gözüküyor, hangi seçeneği seçmem lazım, benle alakası olmadığını biliyorum, seçim yapmam şart, 'tercih ediyorum' kısmı daha mantıklı geldi, görüşlerinizi alabilir miyim?

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