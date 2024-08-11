KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Ağustos 2024 16:53
İstifa Hakkında
merhaba arkadaslar hayırlı günler memur memuriyet hayatı boyunca 2 kez istifa eden yeni kpss puanı ile atanırsa göreve başlayamaz mı yani 2 kez daha önce isstifa ettiği için kpss den atanmış olsa dahi göreve başlayamaz mı ?

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