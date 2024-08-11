Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Ağustos 2024 16:57
Becayiş sonrası istifa

Becayiş yapılan kişi istifa ederse orada personel açığı oluştu denilip bizi geri çağırabilirler mi ? Bilen varsa yardımcı olabilir mi ..


superbery
Aday Memur
11 Ağustos 2024 17:46

Bilgisi olan yokmu il müdürü istediği zaman geri çağırabilir mi

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