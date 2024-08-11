Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ağustos 2024 17:13
Engelli yakını ataması

Selam hocalarım, annem onkoloji hastası. Ankara'da yanımda tedavi görüyordu. İkamet adresi benim üzerimdeydi. Temmuz ayı itibariyle İzmir'de tedaviye başladı. Orda özel bir hastanede özel bir doktor tedavisini yaptı ;ameliyat oldu, sonrası da orda devam edecek. Kardeşim özel sektör çalışanı o her dakika yanında olamıyor. Sağlık özründen yararlanmak için geçen hafta durum bildirir raporuna başvurduk, yarın heyete çıkacak. Hala ikamet adresi bende (Ankara'da) , İzmir'de kardeşimde kalıyor şimdilik. Ev bakıyoruz, ikamet adresini İzmir'e heyetten önce mi almalıyım yoksa ev bulunca mı almalıyız? İkamet adresini heyet raporu sonrası alsak sıkıntı olur mu?

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