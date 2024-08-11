Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


11 Ağustos 2024 17:18
Tayin

2 ay önce tayin olduğum kurumdan çalışma şartları ve sağlık durumları nedeniyle ayrılmak istiyorum. Yasal olarak bir engel veya sorunla karşılaşmak söz konusu mu 2 ay olduğu için ?

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